مرز بین ایران و افغانستان یک مرز همیشگی و پایدار است و باید به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی روی آن تمرکز کنیم تا در آینده به منطقه ویژه اقتصادی معدنی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه نخبگان منطقه خواف و رشتخوار این بود که اگر روزی معادن سنگ آهن سنگان به پایان برسد، با این حجم جمعیت در شهرستان چه اتفاقی رخ خواهد داد.

امیر توکلی‌رودی افزود: به سمت این رفتیم که ظرفیت معدن را پله کنیم و یک نگاه ویژه به ظرفیت‌های مغفول‌مانده، استعداد و فرصت‌هایی داشته باشیم که در سایه معدن کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: مرز بین ایران و افغانستان یک مرز همیشگی و پایدار است و باید به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی روی آن تمرکز کنیم تا در آینده نزدیک به منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک تبدیل شود و علاوه بر منطقه صنعتی و معدنی سنگان و شمتیغ، کشور افغانستان را نیز از منافع اقتصادی آن بهره‌برداری کند.

توکلی‌رودی با اشاره به اهمیت راه‌آهن خواف هرات گفت: این مسیر ریلی که نزدیک به چهار سال از مرز عبور کرده، در ایستگاه روزنک افغانستان در سکوت و بی‌مهری قرار گرفته بود و در حالی که این سرمایه‌گذاری عظیم جمهوری اسلامی ایران، نقطه اتصال و پیوند دو ملت ایران و افغانستان با هدف توسعه اقتصاد مشترک و توانمندسازی اقتصاد افغانستان بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، در کمتر از یک سال موانع و مشکلات این مسیر برطرف شد و امروز ظرفیت حمل ترانزیت کالا از این مسیر به ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن رسیده است و این ظرفیت قابلیت ارتقا تا پنج میلیون تن در سال را دارد که نقش مهمی در توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد شرق کشور ایفا خواهد کرد.

او ادامه داد: به منظور توسعه این منطقه، گام‌های بعدی شامل اخذ مجوز و کد گمرکی، ارتقای جایگاه راه‌آهن به معاونت راه‌آهن شرق کشور و فراهم کردن زیرساخت لازم برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برداشته شد.

وی بیان کرد: هدف ما این است که زمینه حضور بخش خصوصی، بازرگانان ایرانی و افغانستانی و فعالان اقتصادی فراهم شود تا این اتصال ریلی و مرزی به یک مسیر واقعی توسعه اقتصادی تبدیل شود

توکلی رودی گفت: پارک لجستیک منطقه نیز طراحی شده و مطالعات طرح جامع آن در حال نهایی شدن است. همچنین منطقه ویژه اقتصادی نقطه صفر مرزی شمتیغ و کرانه و پس‌کرانه آن در شهرستان خواف ساماندهی شده است.

وی با اشاره به نیاز‌های زیرساختی مرز شمتیغ سنگان خواف افزود: این منطقه با کاستی‌هایی از جمله ساختمان گمرک، ساختمان مرزبانی، زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه خطوط مواجه بود و در گام نخست برای توسعه خط پیمانکار انتخاب و مستقر شده و حدود ۴۰ میلیارد تومان اوراق در اختیار آن قرار گرفته تا عملیات اجرایی بزودی آغاز شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه کامل این منطقه به منابع مالی چند همتی نیاز داشت، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، از ظرفیت تهاتر نفت برای تامین منابع مالی توسعه ایستگاه راه‌آهن شمتیغ استفاده شد تا این پروژه با پشتوانه مالی مناسب پیش برود.

وی تصریح کرد: یکی از موانع اصلی توسعه این منطقه، نبود جاده مناسب بود که در سفر آقای بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، احداث جاده حدود ۴۵ کیلومتری در مجاورت خط ریلی از ایستگاه سنگان تا ایستگاه شمتیغ مورد توجه قرار گرفت.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس با اشاره به اهمیت راه دسترسی به مرز شمتیغ گفت: مطالعات این مسیر توسط شرکت مربوطه انجام شده و قرار است با همکاری شهرستان، وزارت راه و استفاده از ظرفیت و امکانات مکانیزه صنایع معدنی منطقه، عملیات زیرسازی این مسیر آغاز شود و در ادامه موضوع آسفالت و سایر اقدامات نیز انجام شود.