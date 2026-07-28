به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛راین کرمان، شهر ملی چاقوسازی ایران است؛ شهری با پیشینه‌ای کهن که هنر فلزکاری در آن نسل به نسل ادامه یافته و اکنون صنعتگران این دیار، به‌ویژه بانوان چاقوساز، با حفظ اصالت و استفاده از طرح‌های سنتی و مدرن، نقشی تازه در معادلات اقتصادی و فرهنگی این هنر صنعتی ایفا می‌کنند.

بخشدار راین درباره «اهمیت حضور بانوان در این صنعت گفت:«این هنر ثبت ملی از ظرفیت‌های مهم اشتغال در راین شده وحضور بانوان باعث توسعه و پویایی بیشتر این صنعت شده است.

مومنی نیا تأکید کرد.:امروزه دیگر چاقوسازی راین محدود به کارگاه‌های سنتی و مردانه نیست، بلکه با ورود بانوان کارآفرین، نوآوری در صنعت چاقو سازی راین ایجاد شده است.

مراحل ساخت چاقو از سرخ کردن فولاد و چکش‌کاری تا فرم‌دهی و نصب دسته، همواره نیازمند دقتی مثال‌زدنی است که در دستان زنان صنعتگر راینی به خوبی هویداست.

بانوان راینی با الهام از پیشینیان و بهره‌گیری از مهارت‌های فردی خود، با عبور از قالب‌های سنتی و تابوشکنی در صنعتی مردانه، اکنون با چشمانی پر از امید و قلبی سرشار از عشق به هنر، نقشی تازه بر تیغه فولادین تاریخ راین می‌زنند.