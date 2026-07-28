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هنرچاقوسازی راین کرمان یکی از مشاغل سنتی این منطقه است که این روزها با تلاش بانوان سختکوش دوباره رونق گرفته است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛راین کرمان، شهر ملی چاقوسازی ایران است؛ شهری با پیشینهای کهن که هنر فلزکاری در آن نسل به نسل ادامه یافته و اکنون صنعتگران این دیار، بهویژه بانوان چاقوساز، با حفظ اصالت و استفاده از طرحهای سنتی و مدرن، نقشی تازه در معادلات اقتصادی و فرهنگی این هنر صنعتی ایفا میکنند.
بخشدار راین درباره «اهمیت حضور بانوان در این صنعت گفت:«این هنر ثبت ملی از ظرفیتهای مهم اشتغال در راین شده وحضور بانوان باعث توسعه و پویایی بیشتر این صنعت شده است.
مومنی نیا تأکید کرد.:امروزه دیگر چاقوسازی راین محدود به کارگاههای سنتی و مردانه نیست، بلکه با ورود بانوان کارآفرین، نوآوری در صنعت چاقو سازی راین ایجاد شده است.
مراحل ساخت چاقو از سرخ کردن فولاد و چکشکاری تا فرمدهی و نصب دسته، همواره نیازمند دقتی مثالزدنی است که در دستان زنان صنعتگر راینی به خوبی هویداست.
بانوان راینی با الهام از پیشینیان و بهرهگیری از مهارتهای فردی خود، با عبور از قالبهای سنتی و تابوشکنی در صنعتی مردانه، اکنون با چشمانی پر از امید و قلبی سرشار از عشق به هنر، نقشی تازه بر تیغه فولادین تاریخ راین میزنند.