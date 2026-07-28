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همزمان با سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه، ۲۰۶ طرح حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این استان با اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با افتتاح ۲۰۶ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمانشاه، با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریال، همزمان با سفر استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه شورای اداری استان و با حضور استاندار و مدیران استانی افتتاح شد.
این طرح ها در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه؛ و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.
این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای ارتباطی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری شبکه، توسعه ارتباطات روستایی، گسترش فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه در نقاط مختلف استان به بهرهبرداری رسید.
توسعه ارتباطات روستایی و افزایش پوشش همراه
در بخش توسعه ارتباطات روستایی، مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی ۴۹ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال اجرا کرد.
این طرح ها شامل راهاندازی ۴۳ ایستگاه تلفن همراه روستایی برای ۶۱ روستا و ارتقا فناوری ۶ ایستگاه تلفن همراه با هدف توسعه عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال به بهرهبرداری رسید.
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ۳ پروژه را با سرمایهگذاری ۷۸۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رساند.
این طرح ها شامل خرید تجهیزات و خدمات فاز ۲ توسعه شبکه IP ملی و ۲۵ درصد آن با Gbps ۲۰۰ در مرکز PC کرمانشاه، بهروزرسانی شبکه سوئچینگ بین شهری و بین الملل (خرید تجهیزات و خدمات) با ظرفیت ۱۸۹۰ ترانک در مرکز PC کرمانشاه است که نقش مهمی در افزایش تابآوری و پایداری شبکه ارتباطی استان دارد.
توسعه شبکه ثابت و سیار
در حوزه شبکه ثابت، شرکت مخابرات ایران ۶ پروژه را با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رساند. این پروژهها شامل سوئیچ، انتقال دیتا، فیبر نوری، پاور و تاسیسات است.
همچنین شرکت انتقال دادههای آسیا تک نیز ۵ طرح اتصال منازل، کسبوکارها و مراکز آموزشی به شبکه فیبر نوری را در شهرستانهای اسلام آباد غرب، گیلانغرب، روانسر، بیستون و کنگاور با سرمایهگذاری ۴ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رساند.
در بخش ارتباطات سیار، شرکت ارتباطات سیار ایران ۷۲ پروژه را با اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا کرد که شامل راهاندازی، ارتقای فناوری و تعویض دکل ۷۱ ایستگاه تلفن همراه شهری و راهاندازی یک ایستگاه نسل پنجم تلفن همراه در استان است.
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل نیز ۶۶ طرح را با سرمایهگذاری ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریالی به بهرهبرداری رساند که شامل راهاندازی، ارتقای فناوری و تعویض دکل ۶۵ ایستگاه تلفن همراه شهری و راهاندازی یک ایستگاه نسل پنجم تلفن همراه است.
شرکت رایتل نیز با اجرای ۳ طرح سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیارد ریالی، سه ایستگاه تلفن همراه نسل چهارم را در استان راهاندازی کرد.
همچنین پست بانک ایران با اجرای ۲ پروژه و سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد ریالی، باجههای پست بانک در روانسر و سراب نیلوفر را به بهرهبرداری رساند.
مجموع این ۲۰۶ طرح ، گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای ارتباطی استان کرمانشاه، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پوشش ارتباطی، توسعه فیبر نوری، تقویت پایداری شبکه و تحقق اهداف دولت چهاردهم در مسیر عدالت ارتباطی و توسعه متوازن منطقهای به شمار میرود.