فرمانده مرزبانی استان خوزستان در بازدید از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه گفت: تردد زائران اربعین حسینی در دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه روان و بدون مشکل و معطلی درحال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست در بازدید از مرز‌های شلمچه و چذابه و بررسی روند تردد زائران اربعین حسینی با اشاره به اینکه مرزبانان آخرین افرادی هستند که بدرقه کننده زوار هستند، اظهار داشت: مرزبانان خوزستان برای خدمات رسانی و بدرقه زائران اربعین حسینی (ع) آمادگی کامل دارند و اقدامات گسترده‌ای در راستای زیرساخت تسهیل تردد زائران اربعین انجام داده‌اند.

وی با بیان اینکه نیرو‌های مرزبانی علاوه بر برقراری امنیت پایدار در مرز‌ها، آمادگی خدمات رسانی به زائران اربعین را دارد، افزود: هم اکنون در ۷ روز مانده به اربعین حسینی تردد در مرز‌ها روان و بدون ایستایی است و از هموطنان درخواست داریم که سفر خود را مدیریت کنند.

سردار سفیدپوست با اشاره به دیپلماسی فعال و لحظه‌ای با مرزبانان کشور عراق جهت هماهنگی در تسهیل تردد زوار، تصریح کرد: در جلساتی که با مرزبانان کشور مقابل داشته‌ایم مقرر شد خدمات رسانی تا آخرین زائر ادامه داشته باشد.

فرمانده مرزبانی استان خوزستان در پایان امنیت مرز‌ها را مطلوب ارزیابی کرد و از زائران گرامی درخواست داشت که با مرزبانان و سایر نیرو‌های امنیتی و انتظامی همکاری کامل را داشته باشند و مرزبانان را از دعای خیر خود بی نصیب نکنند.