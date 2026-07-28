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مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به جایگاه تربیت دینی، اخلاقی و اعتقادی در سند تحول بنیادین، بر نقش نماز در تقویت هویت دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید پارسا در آیین تجلیل از منتخبان استانی هفتمین اجلاس سراسری نماز دانشآموزی آموزش و پرورش شهر تهران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از فعالان و تلاشگران حوزه نماز، توسعه و تعمیق فرهنگ اقامه نماز را از اولویتهای مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: توجه به نماز، افزون بر ریشههای عمیق دینی و اعتقادی، از تأکیدات مقام عالی وزارت و از محورهای مورد توجه در برنامههای تربیتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و همه ما در مسیر گسترش این فرهنگ ارزشمند، مسئولیت داریم.
وی افزود: برگزاری منظم اجلاسهای مدرسهای و منطقهای و کسب رتبه برتر کشوری از سوی آموزش و پرورش شهر تهران در دو سال متوالی، حاصل تلاش، همراهی و اهتمام مدیران، معاونان پرورشی، فرهنگیان و فعالان این عرصه است.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ساحت تربیت دینی، اخلاقی و اعتقادی در سند تحول بنیادین، خاطرنشان کرد: تربیت متوازن و همهجانبه دانشآموزان، با توجه به ابعاد اعتقادی، عبادی و اخلاقی، از مهمترین رسالتهای نظام تعلیم و تربیت است.
پارسا با تأکید بر اینکه تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت در گرو پیوند آموزش و تربیت است، اظهار کرد: آموزش تخصصی زمانی اثربخش و ماندگار خواهد بود که با تعهد، اخلاق و تربیت همراه شود؛ ازاینرو، معلمان افزون بر انتقال دانش و مهارت، مسئولیت تربیت دانشآموزان را نیز بر عهده دارد.
وی با تأکید بر نقش اثرگذار همه معلمان در فرآیند تربیت دانشآموزان، افزود: معلمان و هنرآموزان در تمامی رشتهها و حوزههای آموزشی، با بهرهگیری از ظرفیت ارتباط مستمر و سازنده با دانشآموزان، در کنار آموزش تخصصی، نقشی مؤثر در تقویت باورهای دینی، اخلاقی و اعتقادی آنان ایفا میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، نماز را یکی از مهمترین مؤلفههای تربیت دینی دانست و تصریح کرد: در شرایطی که نسل جدید با تحولات گسترده اجتماعی، فرهنگی و رسانهای روبهرو است، نماز میتواند در تقویت خودکنترلی، آرامش، مسئولیتپذیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرین باشد و دانشآموزان را در مواجهه آگاهانه با چالشهای پیشرو یاری کند.