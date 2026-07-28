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مدیر عامل عامل بنیاد برکت در بازدید از موکبهای مرز مهران گفت: تعداد ۱۲ میلیون بطری آب معدنی و ۲۰۰ هزار قالب یخ در بین موکبهای مرزهای ششگانه توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید امیر حسین مدنی در بازدید از موکبها؛ ضمن بررسی نحوه خدماتدهی به زوار اظهار کرد: در همه مرزهای شش گانه، بنیاد برکت پشتیبانی از موکبها را انجام میدهد و تاکنون حدود ۱۲ میلیون بطری آب معدنی و ۲۰۰ هزار قالب یخ در بین مواکب برای خدمات رسانی به زوار توزیع شده است.
وی در خصوص فعالیتهای بهداشتی و درمانی هم گفت: بیمارستان ۹۲ تختخوابی در مسیر نجف، کربلا و بیمارستان ۴۰ تختخوابی در مرز مهران هم راهاندازی شده است.