به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره به برگزاری راهپیمایی اربعین در فضایی سرشار از شور، حماسه، ولایت‌مداری و روحیه انقلابی اظهار کرد: این فضای معنوی حاصل ایستادگی ملت بزرگ ایران، رشادت نیرو‌های مسلح و همچنین مراسم باشکوه تشییع شهدای اخیر است و امسال راهپیمایی اربعین در چنین شرایطی برگزار می‌شود.

وی با ارائه آمار تردد زائران افزود: تا ظهر امروز ۷۸۰ هزار نفر از مرز‌های استان خوزستان تردد کرده‌اند که از این تعداد ۶۱۰ هزار نفر از کشور خارج شده و ۱۷۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند، همچنین حدود ۵۰۰ هزار نفر از مرز شلمچه و ۱۱۰ هزار نفر از مرز چذابه عبور کرده‌اند.

موالی زاده ادامه داد: تاکنون ۶۰ هزار نفر از اتباع خارجی نیز از مرز‌های استان خارج شده‌اند که اتباع مقیم از مرز شلمچه و اتباع غیرمقیم از مرز چذابه تردد کرده‌اند.

استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل عبور زائران بیان داشت: مدت زمان ارائه خدمات گذرنامه‌ای به حداقل ممکن رسیده و به‌طور میانگین تنها چند ثانیه زمان می‌برد. در مجموع ۹۰ گیت گذرنامه به‌صورت شبانه‌روزی فعال است که ۴۸ گیت در شلمچه و ۴۲ گیت در چذابه مستقر هستند.

وی از آماده‌سازی ۲۱۰ هکتار پارکینگ در دو مرز خبر داد و افزود: ظرفیت پارکینگ شلمچه حدود ۸۰ هزار خودرو و ظرفیت پارکینگ چذابه حدود ۷۰ هزار خودرو است. همچنین ۹۰ هزار مترمربع سایه‌بان و مه‌پاش برای رفاه زائران نصب شده است.

موالی زاده درباره ناوگان حمل‌ونقل می‌گوید: یک‌هزار و ۹۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران آماده شده که یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه در مسیر شلمچه و ۴۵۰ دستگاه در مرز چذابه فعالیت می‌کنند و خدمات‌رسانی آنها تا سه روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت.

استاندار خوزستان با اشاره به همکاری‌های مشترک ایران و عراق گفت: اتاق عملیات مشترک میان مسئولان دو کشور که سال گذشته تجربه موفقی بود، امسال نیز در مرز‌های شلمچه و چذابه فعال شده است. همچنین مواکب مشترک ایران و عراق با هدف تقویت پیوند دو ملت و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران تشکیل شده‌اند.

وی ضمن قدردانی از مسئولان و مردم عراق به دلیل همکاری در مراسم تشییع شهدای اخیر در نجف و کربلا، این همکاری‌ها را نمونه‌ای از تعامل سازنده دو کشور در خدمت‌رسانی به زائران دانست.

موالی‌زاده درباره امکانات درمانی مستقر در مرز‌ها نیز گفت: در مرز شلمچه یک بیمارستان، چهار درمانگاه و ۱۰ اتاق سرد و در مرز چذابه یک بیمارستان صحرایی، دو درمانگاه و پنج اتاق سرد برای ارائه خدمات درمانی مستقر شده‌اند.

وی افزود: یک‌هزار موکب در مرز‌های شلمچه، چذابه و مسیر‌های ورودی استان و همچنین ۹۲ موکب از سوی مردم خوزستان در کشور عراق فعال شده‌اند. تاکنون نیز حدود یک‌هزار و ۹۰۰ کامیون حامل تجهیزات و اقلام مواکب از مرز شلمچه به عراق اعزام شده‌اند.

استاندار خوزستان همچنین از بهره‌برداری گسترده از مسیر ریلی خرمشهر–شلمچه خبر داد و گفت: دو خط ریلی فعال، هر کدام با ظرفیت ۶۵۰ نفر، به‌صورت مستمر زائران را جابه‌جا می‌کنند.

وی با اشاره به حمله موشکی اخیر به مسیر راهپیمایی اربعین در شلمچه اظهار کرد: در این حمله دو نفر از نیرو‌های نظامی کشور به شهادت رسیدند و چند نفر نیز بر اثر موج انفجار مصدوم شدند، اما این اقدام جنایتکارانه هیچ خللی در روند حضور زائران ایجاد نکرد و حتی شاهد افزایش تعداد زائران بودیم.

سید محمدرضا موالی‌زاده تأکید کرد: این حضور پرشور نشان‌دهنده عزم راسخ ملت ایران در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌های امام راحل، ولایت و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی، امنیتی، انتظامی و مردم استان گفت: هماهنگی بسیار مطلوبی میان همه دستگاه‌ها شکل گرفته و مردم خوزستان نیز همچون گذشته با برپایی مواکب، اسکان و پذیرایی از زائران، نقش بی‌بدیلی در خدمت‌رسانی ایفا کرده‌اند.

استاندار خوزستان در پایان با توصیه به زائران اربعین گفت: زائران سفر خود را مدیریت کنند، در ساعات خنک‌تر روز تردد داشته باشند، استراحت کافی و توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند تا سفری ایمن، سالم و آسان داشته باشند.