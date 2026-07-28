پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان: شورای مهارت استان در حال برنامهریزی برای آموزش و آمادهسازی نیروی ماهر مورد نیاز استان متناسب با آینده اقتصاد و چشمانداز توسعه سرمایهگذاریها در کرمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدعلی طالبی در مراسم رونمایی از کارگاههای نوین مهارتی در مجتمع مراکز آموزش فنی و حرفهای شهر کرمان همزمان با هفته ملی مهارت، افزود: با توجه به نیاز استان به نیروی ماهر در بخشهای مختلف، از جمله صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و گردشگری، ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاههای مرتبط در این استان بیش از بسیاری از استانهای دیگر احساس میشود.
استاندار کرمان ادامه داد: با تشکیل شورای مهارت استان، همه دستگاههای نقشآفرین در حوزه مهارتآموزی در کنار هم قرار گرفتهاندو این اقداماتبرای تأمین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف پیگیری میشود.
هدف از رونمایی از کارگاههای جدید معرفی ظرفیتهای نوین آموزشهای مهارتی، پاسخگویی به نیازهای روز بازار کار و توسعه فرصتهای اشتغال برای گروههای مختلف جامعه است.
همچنین در حاشیه این مراسم، تفاهمنامه همکاری منطقهای میان ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان کرمان و ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد برای بهرهگیری از ظرفیتها، امکانات و همافزایی دو استان امضا شد.