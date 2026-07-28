خبرهایی از برگزاری سالروز گرامیداشت اقامه اولین نمازجمعه کشور در گنبدکاووس تا برپایی نمایشگاه توانمندی‌ها و تولیدات هنر آموزان فنی و حرفه‌ای در علی آبادکتول را در بسته خبری کوتاه دنبال کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم سالروز گرامیداشت اقامه اولین نمازجمعه کشور در مصلای امام جعفر صادق گنبد کاووس برگزار شد.

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رئیس پلیس راه استان از کاهش ۸ درصدی تلفات جانی ناشی از حوادث رانندگی طی ۴ ماهه امسال در گلستان خبر داد.

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نصرت رمرودی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلاله از برگزاری کارگاه آموزشی پزشکان و ماما‌های مراکز بهداشتی در سامانه ناب برای ارائه خدمات بهتر خبر داد.

سامانه ناب با هدف یکپارچه سازی اطلاعات سلامت در علوم پزشکی گلستان راه اندازی شده است.

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هنر آموزان فنی و حرفه‌ای در علی آبادکتول با برپایی نمایشگاهی توانمندی‌ها و تولیدات خود را عرضه کردند.