استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم خروج از اقتصاد صرفاً دولتی، فعال‌سازی توأمان بخش‌های خصوصی و تعاون را شرط اساسی تحقق توسعه پایدار و ایجاد اشتغال گسترده در استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، روز سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: توسعه همه‌جانبه استان خوزستان تنها با تکیه بر ظرفیت‌های بخش دولتی شکل نمی‌گیرد و ضروری است تا به طور هم‌زمان از توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به صراحت قانون اساسی در ترسیم جایگاه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون در اقتصاد کشور، اظهار داشت: اگر به دنبال توسعه واقعی هستیم، چاره‌ای جز ایجاد بستر‌های لازم برای فعالیت پویای هر سه بخش نداریم و این مهم، نیازمند عزمی همگانی و رویکردی مشارکتی است.

موالی زاده یکی از اهداف اصلی نشست‌های شورای گفت‌و‌گو را هموار کردن مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسات، بررسی میدانی مشکلات و رفع موانع فراروی بخش‌های مولد اقتصادی است تا زمینه ادامه فعالیت آنان بیش از پیش فراهم شود و این آمادگی در مجموعه استانداری وجود دارد تا پای کار بیاید.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و گردشگری، تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، نیازمند حضور پررنگ سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تعاون هستیم و بستر این مشارکت در استان خوزستان مهیاست و باید با همدلی و همگرایی، گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

نماینده عالی دولت در خوزستان در ادامه بر ضرورت انسجام و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همراهی و همدلی نیاز داریم تا بتوانیم گره‌های موجود بر سر راه تولید و اشتغال را بگشاییم و این همکاری می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر استان کمک شایانی کند.

موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حمایت قاطع از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاون، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان از هر گونه فعالیت اقتصادی که به دنبال ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی در استان باشد، پشتیبانی کامل خواهد کرد و در این راستا، تلاش می‌کنیم موانع و مشکلات موجود را از سر راه برداریم تا زمینه رونق تولید و اشتغال بیشتر برای جوانان استان فراهم آید.

وی در پایان با تأکید بر نگاه متوازن به هر سه بخش اقتصادی، اظهار داشت: توسعه پایدار خوزستان در گرو توجه همزمان به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، از ظرفیت‌های مغفول‌مانده این حوزه‌ها برای پیشرفت استان بهره ببریم.