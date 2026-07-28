

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های رده بندی و فینال ۵ وزن اول کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت و فینالیست شد. رضایی در فینال با نتیجه ۲ بر یک اصفهان حسن‌اف از آذربایجان را شکست داد و طلایی شد.