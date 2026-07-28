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با اجرای ۶۰ طرح مختلف عمرانی چهره روستاهای خلیفان در آذربایجان غربی نونوار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، بخشدار خلیفان گفت: تا پایان امسال ۶۰ طرح مختلف عمرانی در روستاهای خلیفان اجرا میشود. سعید سلطانی افزود: در ۶۰ روستای خلیفان با اعتبار ۵۰ میلیارد، طرحهای محتلف عمرانی از جمله سنگفرش معابر، اجرای دیوار ساحلی، پارک کودک و جدول گذاری اجرا میشود. سید عبدالله آغاز، دهیار روستای قوزلوی سفلی هم از آغاز اجرای دیوار ساحلی و سنگفرش معابر روستای قوزلوی سفلی خبرداد وگفت: اجرای این طرحها امنیت ساکنان روستا را تأمین میکند و موجب بهبود کیفیت زندگی، افزایش رفاه اجتماعی و به حداقل رساندن خطر سیلاب در روستاها میشود.