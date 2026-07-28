به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ذبیح الله رضایی گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی سپیدان هنگام بررسی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۵۳ راس گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد، بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان با اشاره به نقش مخرب قاچاق احشام، گفت: مردم در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.