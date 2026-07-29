مدیرعامل شرکت گاز گیلان از نشت‌یابی بیش از ۸ هزار کیلومتر خطوط انتقال گاز استان در ۴ ماه نخست امسال و صرفه جویی در مصرف ۴ هزار و ۷۰۰ مترمکعب گاز با تداوم این عملیات تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود برادران نصیری گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیر، عملیات نشت یابی برای ۸ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خطوط و شبکه گازرسانی در گیلان اجرا و ۹ هزار و ۶۱ مورد نشتی فوقانی، ۲۸۶ مورد نشتی زیرزمینی و ۹۷ مورد نشت ایستگاهی شناسایی شد.

وی با بیان اینکه برای رفع این نشتی ها، اقدامات لازم انجام شده است، افزود: این پایش‌های مستمر فرصتی مناسب برای برطرف کردن عیب‌های احتمالی است تا از مخاطرات بزرگ و آسیب جدی به تاسیسات گازرسانی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با تأکید بر تداوم بازرسی‌های فنی و ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه گازرسانی، گفت: با اجرای منظم برنامه‌های عملیاتی شناسایی و رفع نشتی‌های شبکه گازرسانی، پیش بینی می‌شود تا پایان امسال از هدررفت، ۴ میلیون و ۷۰۰ مترمکعب گاز در شبکه گازرسانی استان جلوگیری شود.

برادران نصیری افزود: افزایش ایمنی شبکه، ارتقای بهره‌وری و ضریب ایمنی تأسیسات، پیشگیری از حوادث و جریان پایدار گازرسانی به مشترکان از مزایای عملیات نشت یابی مداوم خطوط انتقال گاز در استان است.