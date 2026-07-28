مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از بهبود نسبی شرایط کل اقتصاد در ماه خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. بر اساس این گزارش، اگرچه اقتصاد همچنان در فاز انقباضی قرار دارد، اما شدت افت فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه به ماه گذشته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یافته‌های گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۵ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از تکانه‌های شدید ناشی از جنگ ۴۰ روزه، از مرحله افت فعالیت‌ها فاصله گرفته و بخشی از چرخه اقتصادی مجدد فعال شده است.

طبق داده‌های این گزارش، شاخص تولید در کل اقتصاد و بخش صنعت نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته و به بالاترین سطح در چند ماه اخیر رسیده است. همچنین، شدت افت شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز در مقایسه با ماه‌های پیشین کاسته شده و شتاب افزایش قیمت مواد اولیه نیز روند کاهشی به خود گرفته است.

با این حال، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هشدار می‌دهد که قرار گرفتن شاخص مدیران خرید در سطح زیر عدد ۵۰، نشان‌دهنده ادامه فاز انقباضی اقتصاد است.

برای عبور از این مرحله و تثبیت روند بهبود، گزارش مذکور بر ضرورت مدیریت توأمان عرضه و تقاضا توسط دولت و هم‌فکری با فعالان اقتصادی تأکید می‌کند.

در پایان این گزارش آمده است که پایداری روند بهبود اقتصادی مستلزم ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی به ارز و مواد اولیه، کاهش محدودیت‌های انرژی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی است.