به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ رحمت‌الله ارجمندی بیان کرد: مأمورین انتظامی هنگام ایست و بازرسی در محور دبیران به زرین‌دشت به یک سواری پراید مشکوک شدند که نسبت به متوقف کردن آن اقدام نمودند.

او بیان کرد: مأموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این خودرو ۱۸۵ کیلوگرم گیاه دارویی غیرمجاز از نوع آنغوزه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زرین دشت با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش گیاهان کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.