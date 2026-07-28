پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۴ درجه گرمترین و الشتر با ۱۹ درجه خنکترین شهرهای لرستان بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۴ درجه گرمترین و الشتر با ۱۹ درجه خنکترین شهرهای لرستان بودند، همچنین دمای هوای خرم آباد در این مدت بین ۴۲ و ۲۲ درجه سانتی گراد در نوسان بود.
راضیه پیله وران با اشاره به استقرار جو آرام و پایدار در آسمان استان تا اوایل هفته آینده افزود: در این مدت در ساعات عصر افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشود که این شرایط در مناطق شرقی استان تا آستانه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظهای خواهد بود.
وی گفت: از نظر نوسانات دمایی تا روز جمعه به طور نسبی دمای هوای گرم تضعیف خواهد شد، اما کماکان صرفه جویی در مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.