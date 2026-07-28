به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ داود صادقی با تاکید بر تلاش‌های شبانه روزی کارکنان انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم، به توجه و رعایت مردم به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت تاکید کرد و گفت: برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب در جامعه، مشارکت مردمی بسیار حائز اهمیت است.

او در ادامه بیان کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت ترانس و کابل برق خانگی و سرقت از باغات در هفته‌های گذشته، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گراش افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی دو نفر سارق حرفه‌ای را شناسایی و آنان را پس از هماهنگی با مرجع قضایی دستگیر کردند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه متهمین در بازجویی اولیه به ۱۱ فقره سرقت ترانس و کابل برق اعتراف کردند، گفت: سارقین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.