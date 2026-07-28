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با برگزاری مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان حریفان خود در هفته نخست فصل جدید را شناختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مراسم قرعهکشی فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۶ لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد و برنامه هفته نخست این رقابتها مشخص شد.
بر اساس این قرعه، صنعت نفت آبادان در نخستین دیدار فصل جدید در ورزشگاه تختی آبادان میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود؛ مسابقهای میان دو تیم باسابقه و ریشهدار فوتبال ایران که با توجه به پیشینه و هواداران پرشور دو باشگاه، از دیدارهای جذاب هفته نخست به شمار میرود.
همچنین استقلال خوزستان در اولین گام باید خارج از خانه به مصاف آلومینیوم اراک برود تا فصل جدید را با یک دیدار سخت آغاز کند.
نمایندگان فوتبال خوزستان در حالی فصل جدید لیگ برتر را آغاز میکنند که هواداران آبادانی و اهوازی امیدوارند تیمهایشان با کسب نتایج مطلوب، شروعی قدرتمند در این رقابتها داشته باشند.