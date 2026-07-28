عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن با تأکید بر ادامه عملیات «شکستن محاصره» این کشور، عربستان را به تلاش برای فرار از پیامد‌های محاصره این کشور متهم کرد و گفت: صنعاء برای گسترش دامنه رویارویی آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ضیف‌الله الشامی» عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین اعلام کرد: عربستان سعودی در تلاش است از پیامد‌های محاصره یمن شانه خالی کند.

وی با اشاره به مواضع صنعاء در قبال محاصره یمن، گفت: ما عملیات شکستن محاصره را اعلام کرده‌ایم و آماده‌ایم در این رویارویی تا هر سطحی که لازم باشد پیش برویم.

الشامی همچنین افزود: عربستان به دنبال تحمیل قیمومیت بر میلیون‌ها شهروند یمنی است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله در ادامه، از ابتکار اردن برای برقراری پرواز‌ها به یمن استقبال کرد و اظهار داشت: هر ابتکار دیگری که در این زمینه ارائه شود نیز مورد استقبال صنعاء قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به موضع قطر، تصریح کرد: دوحه باید واکنش یمن را درک می‌کرد، زیرا خود این کشور نیز پیش‌تر همانند یمن، محاصره عربستان را تجربه کرده است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به تجاوزات عربستان به مناطق مختلف این کشور، اهداف حساس در خاک عربستان را هدف قرار دادند.

نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرده‌اند: تا زمان رفع محاصره ۱۲ ساله کشورشان به عملیات‌ خود ادامه خواهند داد.