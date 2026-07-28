روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: مرگ ناگهانی و غیرمنتظره سناتور لیندسی گراهام در سن ۷۱ سالگی، دونالد ترامپ را که چند سال از او بزرگ‌تر است ، به شدت تکان داده است .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از نیویورک به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، مرگ ناگهانی و غیرمنتظره سناتور لیندسی گراهام در سن ۷۱ سالگی، دونالد ترامپ را که چند سال از او بزرگ‌تر است و همواره خود را شکست‌ناپذیر می‌دانست، به شدت تکان داده و او را در خلوت خود با پرسش‌های عمیقی درباره سلامت جسمانی و مرگ‌پذیری مواجه ساخته است.

این روزنامه نوشت: گراهام که به عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان، همبازی‌های گلف و حامیان سرسخت ترامپ در سنا شناخته می‌شد، در بازگشت از سفر اوکراین به دلیل «عارضه گسستگی آئورت» به طور ناگهانی مرد. ترامپ که قرار است روز سه‌شنبه در مراسم یادبود او در کلیسای جامع ملی واشنگتن سخنرانی کند، در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با بهت‌زدگی از این فقدان یاد کرد و گفت: «تصور می‌کردم او تا ابد زنده خواهد ماند».

این گزارش خاطرنشان کرد: ترامپ در خلوت خود با افت شدید انرژی، نسبت به خستگی ناشی از سفر‌های مداوم گراهام ابراز تردید کرده و در مصاحبه با شبکه «نیوزمکس» با استناد به نظریه ژنتیک، درگذشت او در سن مشابه پدرش را بررسی کرده است. این رویداد تلخ در آستانه دومین سالگرد ترور ناموفق ترامپ در باتلرِ پنسیلوانیا و در شرایطی رخ می‌دهد که تهدید‌های امنیتی اخیر—از جمله تغییر هواپیمای وی در ۸ ژوئیه به دلایل امنیتی—بار دیگر ذهن رئیس‌جمهور ۸۰ ساله را به موضوع مرگ و ترور جلب کرده است.

این روزنامه با اشاره به سوءاستفاده‌های سیاسی معمول در واشنگتن افزود: ترامپ علی‌رغم سوگواری، خواهان تصویب لایحه رمزارز‌ها «به احترام گراهام» شد؛ لایحه‌ای که البته با مخالفت دموکرات‌ها به دلیل فقدان نظارت بر دارایی‌های دیجیتال ترامپ معطل مانده است. با این حال، سخنگوی کاخ سفید، کارولین لیویت، تاکید کرده که ترامپ در مراسم روز سه‌شنبه سخنرانی صمیمانه‌ای در رثای دوست و متحد قدیمی خود ارائه خواهد داد.

این گزارش در پایان تأکید می‌کند که مرگ سناتور پرتحرکی، چون گراهام، ترامپ را—که همواره خود را در حرکت بی‌وقفه می‌دید—برای لحظاتی متوقف ساخته تا در سایه بحران‌های پی‌درپی سیاسی و امنیتی، به محدودیت‌های توان انسانی و زوال ناپذیر زادگاه قدرت بیاندیشد.