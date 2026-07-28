جلسه کارگروه ساماندهی آرد و نان استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

بررسی وضعیت تولید و خرید گندم و توسعه واحدهای نان کامل در آذربایجان‌غربی

بررسی وضعیت تولید و خرید گندم و توسعه واحدهای نان کامل در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه ساماندهی آرد و نان استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت تولید و خرید گندم در استان مورد رصد و بررسی قرار گرفته و درخواست‌های مربوط به احداث واحدهای جدید و همچنین توسعه واحدهای تولید نان کامل مطرح و بررسی شد.

همچنین اعضای کارگروه ضمن بررسی مسائل و درخواست‌های مطرح شده، تصمیمات مقتضی را در راستای ساماندهی زنجیره آرد و نان، تقویت تولید و توسعه واحدهای نان کامل اتخاذ کردند.