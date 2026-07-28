پخش زنده
امروز: -
برنامه رقابتهای پومسه قهرمانی بانوان کشور در ۱۰ رده سنی و بخش ابداعی اعلام شد و این مسابقات ۷ مردادماه برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای قهرمانی پومسه بانوان کشور چهارشنبه ۷ مردادماه برگزار میشود و پومسهروهای حاضر در ۱۰ رده سنی و بخش ابداعی به رقابت خواهند پرداخت.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسابقات ردههای سنی ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۲ تا ۱۴ سال از ساعت ۸:۳۰ آغاز میشود و به ترتیب ۶۸ و ۶۷ شرکتکننده در این دو رده به رقابت خواهند پرداخت.
رقابتهای رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با حضور ۱۹ شرکتکننده از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز میشود. همزمان، مسابقات رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال نیز با حضور ۴۹ شرکتکننده برگزار خواهد شد که برنامه این بخش تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه دارد.
در ادامه، رقابتهای ردههای سنی ۵۱ تا ۶۰ سال و ۴۱ تا ۵۰ سال از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز میشود و به ترتیب چهار و ۶ شرکتکننده در این دو رده حضور دارند. مسابقات ردههای سنی ۶۱ تا ۶۵ سال و بالای ۶۵ سال نیز از ساعت ۱۳ آغاز خواهد شد و در هر کدام یک شرکتکننده به میدان میرود.
همچنین بخش ابداعی مسابقات در دو رده سنی برگزار میشود. در رده ۱۲ تا ۱۷ سال، ۲۰ شرکتکننده از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به رقابت میپردازند و در رده بالای ۱۷ سال نیز ۷ شرکتکننده از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۵ رقابت خواهند کرد.
بر اساس این برنامه، در مجموع ۲۴۲ پومسهروی زن در ۱۰ بخش و رده سنی در رقابتهای قهرمانی کشور به میدان میروند.