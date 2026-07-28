به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، موکب اربعینی در سه‌راهی دارلک در محور مهاباد ـ ارومیه با مشارکت مردم و خیران، به محلی برای خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده. این موکب با مشارکت خیران، نیرو‌های مردمی و داوطلبان، خدماتی از جمله توزیع آب و نوشیدنی، وعده‌های غذایی و دیگر امکانات رفاهی را به زائران ارائه می‌دهد. موکبی که یکی از قاب‌های زیبای نمایش وحدت اسلامی‌ست که در عمل معنا پیدا کرده است. مواکب اربعینی در منطقه، جایی است که شیعه و سنی، فارغ از هر تفاوت، زیر پرچم محبت اهل‌بیت (ع)، پیام وحدت و برادری را در مسیر اربعین به تصویر می‌کشند.