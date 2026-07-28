برگزاری کلاس‌های ترویجی و پیوند میان مراکز علمی، موجب افزایش چشمگیر بهره‌وری باغ‌های پسته شهرستان جوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان جوین، گفت: جوین دارای ۵۴۰۰ هکتار باغ پسته است که این ظرفیت، شهرستان جوین را به یکی از قطب‌های اصلی تولید پسته در سطح استان تبدیل کرده است.

علی‌اکبر آزادواری افزود: جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت علمی کارشناسان فضای سبز مجتمع فولاد پارسیان در جوین کلاس‌های عملی آموزشی و ترویجی با هدف ایجاد پیوند مؤثر میان مراکز دانشگاهی و علمی با مزرعه و باغ، توانسته عملکرد تولید در واحد سطح را از یک تن به ۱۳ تن در هکتار افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در سه سال متوالی، پسته‌کار نمونه کشوری از شهرستان جوین انتخاب شده است و کشاورزان پیشرو این منطقه در سطح استان و کشور خوش درخشیده‌اند.

آزادواری با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه کشاورزی نوین در منطقه گفت: در ۱۵ سال اخیر، اتفاقات خوبی در حوزه ترویج کشاورزی نوین رخ داده است و ۹۵ درصد تولیدات باغات پسته جوین صادر می شود که نتیجه آن، تغییرات بنیادی در سیمای اقتصادی منطقه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و سطح زندگی مردم بوده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای باغداران پسته تصریح کرد: این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش عمومی کشاورزان، مدیریت آفات و بیماری‌ها، تغذیه علمی باغات و افزایش بهره‌وری برگزار شده و نقش مهمی در توانمندسازی باغداران داشته است.

آزادواری گفت: دولت عزم جدی دارد تا با رفع موانع تولید، همکاری بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، مشکلات پیش روی کشاورزان را کاهش دهد و بستر لازم را برای تداوم تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در منطقه فراهم کند.