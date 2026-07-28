به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا گفت: در این تجمعات در یک طرف مردم برای دفاع از کشور پرچمداری می‌کنند و طرفی دیگر آموزش مقدماتی سلاح را فرا می‌گیرند.

سرهنگ سجاد راحت طلب افزود: با توجه به شرایط کشور به درخواست مردم کلاس‌های آموزش مقدماتی شناخت انواع سلاح و کار کردن با آنها در محل تجمع شبانه میدان مصلی فسا برگزار می‌شود.

او افزود: هدف از برگزاری این آموزش‌ها در این تجمعات که با بهره‌گیری از تجربیات فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس به نیرو‌های داوطلب و علاقه‌مند به دفاع از کشور آموزش داده می‌شود علاوه بر ارتقای آمادگی مردم در شرایط جنگی، باعث افزایش توان دفاعی کشور نیز می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فسا با بیان اینکه از ابتدای تجمعات شبانه در شهرستان فسا تاکنون بیش از ۴ هزار نفر در میادین و مساجد فسا آموزش‌های دفاعی لازم را فرا گرفتند افزود: این کلاس‌های آموزشی به صورت دوره‌ای در این میادین و مساجد برگزار می‌شود.