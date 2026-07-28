مردم آبادان و خرمشهر در یکصد و پنجاهمین شب تجمعات مردمی، با حضور در میدان، بار دیگر بر وحدت، همدلی و حمایت از امنیت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

یکصد و پنجاهمین شب؛ تجدید میثاق مردم آبادان و خرمشهر با ایران اسلامی

یکصد و پنجاهمین شب؛ تجدید میثاق مردم آبادان و خرمشهر با ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در یکصد و پنجاهمین شب تجمعات مردمی، مردم آبادان و خرمشهر همچون شب‌های گذشته با حضور در میدان، بار دیگر بر همبستگی، وحدت و پشتیبانی از ایران اسلامی تأکید کردند.

حاضران با مرور روزهای پرحادثه گذشته، از ایستادگی مردم در کنار یکدیگر و نقش وحدت ملی در عبور از سختی‌ها سخن گفتند و حضور مستمر خود را نشانه پایبندی به آرمان‌های انقلاب و حفظ امنیت کشور دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با بیان اینکه مردم همواره پشتیبان مدافعان امنیت و اقتدار کشور هستند، بر استمرار این حضور تا تحقق اهداف و حفظ انسجام ملی تأکید کردند.

در این تجمع، اقشار مختلف مردم با شعارهای وحدت‌آفرین و ابراز همدلی، تصویری از همبستگی و همدلی ملت ایران به نمایش گذاشتند؛ حضوری که به گفته آنان، پیام روشنی از اتحاد، مقاومت و وفاداری به میهن برای جهانیان دارد.

یکصد و پنجاهمین شب تجمعات مردمی در آبادان و خرمشهر، بار دیگر صحنه نمایش اراده مردمی بود که با وجود همه دشواری‌ها، بر حفظ وحدت و حمایت از ایران اسلامی تأکید کردند.