در ادامه موج حمایت‌های مردمی، صد و چهل و نهمین شب تجمعات خودجوش در خیابان انقلاب خرم‌آباد با حضور پرشور مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شب گذشته، با گذشت ۱۴۹ روز از آغاز تجمعات مردمی در خیابان انقلاب خرم‌آباد، بار دیگر وفاداری مردم لرستان به نظام اسلامی و آرمان‌های انقلاب در این صحنه نمایان شد. در این شب، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، پیام‌های قدرتمند ملی و مذهبی به گوش رسید.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «حمایت از نیرو‌های مسلح»، بر ایستادگی بی‌قید و شرط خود در برابر تهدیدات دشمنان نظام تأکید کردند و آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور اعلام نمودند.

در این شب‌های پرشور، حمایت و پشتیبانی از مردم شریف و سلحشور جنوب کشور، بار دیگر به جلوه‌ای از همبستگی ملی تبدیل شد. مردم خرم‌آباد با حضور خود نشان دادند که در کنار سایر نقاط کشور، پشتیبان نیرو‌های مسلح و مدافعان حریم وطن هستند.