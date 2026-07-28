استمرار حضور مردم خرم آباد در ۱۴۹ امین شب تجمعات انقلابی
در ادامه موج حمایتهای مردمی، صد و چهل و نهمین شب تجمعات خودجوش در خیابان انقلاب خرمآباد با حضور پرشور مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
شب گذشته، با گذشت ۱۴۹ روز از آغاز تجمعات مردمی در خیابان انقلاب خرمآباد، بار دیگر وفاداری مردم لرستان به نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب در این صحنه نمایان شد. در این شب، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، پیامهای قدرتمند ملی و مذهبی به گوش رسید.
شرکتکنندگان در این تجمع، با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «حمایت از نیروهای مسلح»، بر ایستادگی بیقید و شرط خود در برابر تهدیدات دشمنان نظام تأکید کردند و آمادگی خود را برای دفاع از تمامیت ارضی کشور اعلام نمودند.
در این شبهای پرشور، حمایت و پشتیبانی از مردم شریف و سلحشور جنوب کشور، بار دیگر به جلوهای از همبستگی ملی تبدیل شد. مردم خرمآباد با حضور خود نشان دادند که در کنار سایر نقاط کشور، پشتیبان نیروهای مسلح و مدافعان حریم وطن هستند.
شایان ذکر است، این تجمعات که از ۱۴۰ روز پیش به صورت خودجوش و مردمی در خیابان انقلاب خرمآباد آغاز شده است، همچنان با همان پایداری به مسیر خود ادامه میدهد.