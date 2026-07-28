مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به عملکرد این صندوق در سال ۱۴۰۴، از رشد ۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات در این سال خبر داد و گفت: مانده تسهیلات اعطایی صندوق نیز ۳۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن ضیایی، ­با تشریح روند فعالیت‌ها در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۳۲ درصدی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان بوده‌ایم.

ضیایی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی این صندوق بر حمایت از مناطق محروم و کم‌برخوردار است، افزود: در حال حاضر ۲۸۶ شعبه در سراسر کشور فعال هستند که با درجه‌بندی‌های مختلف (از درجه ۶ تا ممتاز)، به دنبال تأمین مالی و ایجاد ارزش‌افزوده در مناطق کمتر برخوردار کشور هستیم.

پرداخت ۱۲.۶ همت تسهیلات در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در خصوص میزان منابع تخصیص‌یافته، گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۲.۶ همت تسهیلات از محل وصول اقساط پرداخت شد.

وی میانگین تسهیلات پرداختی به هر متقاضی در سال گذشته را ۴۶۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: اگرچه در قیاس با سایر بانک‌ها ممکن است این رقم قابل‌توجه به نظر نرسد، برای جامعه هدف ما که ساکنان مناطق محروم هستند، حمایت مؤثری محسوب می‌شود.

تمرکز بر نیروگاه‌های خورشیدی و تسهیل فرآیند‌ها

ضیایی در خصوص حوزه‌های اولویت‌دار تخصیص اعتبار، گفت: تنوع‌بخشی بالایی در حوزه اعتباری داریم، اما «نیروگاه‌های خورشیدی» در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی صندوق قرار دارد. متقاضیان بخش‌های کشاورزی، صنعت و حوزه وزارت کار باید از طریق سامانه مربوط به «تبصره ۲» ثبت‌نام کنند تا پس از بررسی‌های لازم، برای دریافت تسهیلات به صندوق معرفی شوند.

ضیایی با اشاره به حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات، افزود: برنامه ما این است که در آینده‌ای نزدیک، بخش عمده‌ای از فرآیند پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری انجام شود.

­توازن در سهم‌بندی تسهیلات بانوان و آقایان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعلام اینکه ۴۷ درصد از مخاطبان فعلی تسهیلات این صندوق بانوان هستند، افزود: هدف‌گذاری ما تا پایان سال، رسیدن به توازن جنسیتی در پرداخت تسهیلات و افزایش سهم بانوان است.

وی در پایان با اشاره به نگاه ویژه دولت و شخص دکتر پزشکیان به توسعه فعالیت‌های صندوق، ابراز امیدواری کرد که با افزایش سرمایه و گسترش تعاملات با دستگاه‌های اجرایی، در سال ۱۴۰۵ گام‌های بلندتری برای حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و اشتغال‌زا برداشته شود.



خبرنگار: بهناز قدسی