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کارشناسان جهاد کشاورزی آباده و مرکز تحقیقات کشاورزی فارس، به منظور افزایش تولید محصولات در شرایط بارش کم، آخرین یافتههای تحقیقاتی خود را در سایتهای الگویی دهستان خسروشیرین مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کارشناس جهاد کشاورزی آباده گفت: بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی خسروشیرین به کشت گندم دیم اختصاص یافته که به شدت به نزولات آسمانی وابسته است.
یزدانپناه افزود: محققان در سایتهای الگویی با محلول پاشی و اضافه کردن برخی کودها سعی کردهاند از کاهش تولید محصول در شرایط کم بارشی جلوگیری کنند.
همتی کارشناس تحقیقات کشاورزی نیز گفت: مدیریت عناصر غذایی میتواند تا حدود زیادی از کاهش تولید جلوگیری کند.
او ادامه داد: به همین منظور با استفاده از نیتروژن و پتاسیم در این سایتهای الگویی، آخرین یافتههای تحقیقاتی در زمینه گندم دیم در حال بررسی است تا بتوانیم کشاورزان را به سمت تولید محصول بیشتر در شرایط تنشهای آبی هدایت کنیم.