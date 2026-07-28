به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «دنیا نیوز»، بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، این هدف در شرایطی دنبال می‌شود که به گفته سازمان جهانی بهداشت (WHO)، پاکستان با حدود ۱۰ میلیون مبتلا، یکی از بیشترین بار‌های بیماری هپاتیت C در جهان را دارد و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر عوارض ناشی از این بیماری جان خود را از دست می‌دهند و تنها حدود یک‌چهارم مبتلایان در پاکستان از بیماری خود آگاه هستند و بسیاری از افراد بدون تشخیص و درمان باقی می‌مانند.

این سازمان همچنین استفاده مجدد از سرنگ، تجهیزات پزشکی غیراستاندارد، انتقال خون غیر ایمن و رعایت نکردن اصول بهداشتی در برخی مراکز درمانی و آرایشگاه‌ها را از مهم‌ترین عوامل گسترش هپاتیت «سی» در پاکستان می‌داند.

در چنین شرایطی «آصف علی زرداری» رئیس جمهور پاکستان، و «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور، در پیام‌های جداگانه به مناسبت روز جهانی هپاتیت، بر عزم دولت برای حذف هپاتیت به‌عنوان تهدیدی برای سلامت عمومی تا سال ۲۰۳۰ تاکید کردند.

زرداری با اشاره به اینکه هپاتیت بیماری‌ای قابل پیشگیری و درمان است، بر ضرورت تشخیص زودهنگام، اجرای مؤثر قوانین علیه اقدامات پزشکی غیراستاندارد و افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

نخست‌وزیر پاکستان نیز با اشاره به آغاز برنامه ملی مقابله با هپاتیت C در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد دولت با ارائه خدمات رایگان غربالگری، آزمایش‌های تأییدی و درمان، درصدد است دسترسی همه شهروندان به خدمات درمانی را گسترش دهد. وی همچنین از ممنوعیت تولید، توزیع و استفاده مجدد از سرنگ‌های غیراستاندارد و تشدید نظارت بر مراکز درمانی برای جلوگیری از انتقال بیماری خبر داد.