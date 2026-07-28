مسئولان حج و زیارت از خدمات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در درمانگاه مرکزی «نَبا» در نجف اشرف، بازدید کرده و بر ارائه خدمات شبانه‌روزی و خدمت‌رسانی مطلوب و شایسته به زائران حسینی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی از مدیران حج و زیارت، خدمات درمانی هلال احمر را مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر مرکز تخصصی درمانگاه نَبا در جریان این بازدید با تشریح روند پذیرش و ارائه خدمات درمانی به زائران گفت: مراکز درمانی اربعین در نجف بر اساس آسیب‌شناسی سال‌های گذشته و نیازسنجی انجام‌شده راه‌اندازی شده‌اند و امسال حدود ۱۰ درمانگاه در نقاط مختلف شهر نجف فعال هستند که درمانگاه مرکزی «نَبا» محور اصلی خدمات درمانی به زائران به شمار می‌رود.

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وی افزود: پس از مراجعه بیمار، فرآیند پذیرش، ثبت اطلاعات، معاینه و ویزیت پزشک، ارائه دارو و سایر اقدامات درمانی در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و در صورت نیاز، بیمار با هماهنگی کامل به بیمارستان منتقل خواهد شد. همچنین با استقرار نمایندگان بیمه، امور مربوط به پوشش بیمه‌ای و رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

مدیر مرکز تخصصی درمانگاه نَبا با اشاره به حضور پزشکان متخصص در این مراکز گفت: پزشکان عمومی، طب اورژانس، قلب، داخلی و گوارش، اطفال و روان‌پزشکی به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران هستند و دارو‌ها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز پیش از آغاز موج سفر‌های اربعین به‌موقع تأمین و ارسال شده است.

وی درمانگاه نَبا، درمانگاه ایوان، هتل‌ام‌القری، صحن حضرت زهرا (س)، باب طوسی، مجتمع زائران امام رضا (ع)، مسجد کوفه و مسجد سهله را از مهم‌ترین مراکز درمانی فعال در نجف اشرف برشمرد.

در ادامه این بازدید، دکتر سلیمانی، مسئول امور عمومی درمانگاه مرکزی نَبا، با ارائه توصیه‌هایی به زائران اظهار کرد: افرادی که به بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون یا بیماری‌های قلبی مبتلا هستند و یا داروی خاصی مصرف می‌کنند، حتماً دارو‌های مورد نیاز خود را به میزان کافی به همراه نسخه یا مدارک پزشکی همراه داشته باشند.

وی گرمازدگی، سرماخوردگی و نوسانات فشار خون، به‌ویژه در سالمندان، را از شایع‌ترین مشکلات سلامت در ایام اربعین عنوان کرد و از زائران خواست با رعایت بهداشت فردی، مصرف مایعات کافی و پرهیز از تردد در ساعات اوج گرما، از بروز این مشکلات پیشگیری کنند.

دکتر سلیمانی همچنین توصیه کرد زائران در صورت امکان، مسیر‌های پیاده‌روی و تردد خود را به ساعات عصر و شب موکول کنند تا ضمن کاهش خطر گرمازدگی، با شرایط مناسب‌تری به زیارت و عزاداری بپردازند.