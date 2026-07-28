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روند اجرای طرحهای همایش سرمایهگذاری اینوا در مهاباد با حضور معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی در سفر به مهاباد، روند سرمایه گذاری و احداث واحدهای تولیدی، مراکز اقامتی و گردشگری و طرحهای حوزه کشاورزی این را از نزدیک رصد و ارزیابی کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برای رفع مشکلات و سرعتبخشی به پیشبرد برنامههای این شهرستان قول مساعد داد. فرماندار ویژه مهاباد هم با برشمردن ظرفیتهای مهم شهرستان خواستار ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شد. محمد صادق امیر عشایری همچنین اختصاص ۱۶ هکتار زمین به شهرک صنعتی، حمایت از صنایع پایین دست پتروشیمی و پمپاژ رودخانه زاب و انتقال آب آن به سد مهاباد و از آنجا به دریاچه ارومیه را از مهمترین راهکارهای توسعه شهرستان مهاباد دانست. در این دیدار فعالان اقتصادی شهرستان مهاباد هم از موانع و مشکلات بخشهای مختلف گفتند.