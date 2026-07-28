اعزام تیم درمانی علوم پزشکی لرستان به عراق برای خدمترسانی به زوار اربعین
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: تیم تخصصی کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در قالب پویشی معنوی، برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی به کشور عراق اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: به همت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان، ۲۳ نفر از پزشکان متخصص، پرستاران و نیروهای فوریتهای پزشکی (اورژانس) در سفری از جنس عشق و ارادت، عازم کشور عراق شدند.
اسماعیل پارسا افزود: این تیم درمانی قرار است به مدت ۱۰ روز با استقرار در پایگاههای سلامت در شهرهای مقدس کربلا و نجف، به صورت شبانهروزی به زائران پیادهروی اربعین حسینی خدمات رایگان درمانی و بهداشتی ارائه دهند.
به گفته وی هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سطح سلامت زوار، امدادرسانی فوری به بیماران احتمالی و کاهش فشار بر مراکز درمانی مستقر در مسیر پیادهروی اعلام شده است.
اعضای این تیم تخصصی، علاوه بر ارائه خدمات عمومی پزشکی و پرستاری، با بهرهگیری از تجهیزات و داروهای همراه، آمادگی کامل برای مدیریت فوریتهای پزشکی در این اجتماع عظیم جهانی را دارند.
گفتنی است، این اقدام خیرخواهانه و جهادی که با استقبال و بدرقه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان همراه بود، نمادی از خدمترسانی صادقانه کادر درمان در کنار ارادت قلبی به آرمانهای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
پارسا افزود: همچنین ۲۵۰ نفر از اعضای کادر درمان در ۶ موکب درمانی در شهرستانهای منتخب در مسیر زائرزان حسینی به زوار خدمات امدادی و درمانی ارائه خواهند کرد.