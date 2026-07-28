رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: تیم تخصصی کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در قالب پویشی معنوی، برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی به کشور عراق اعزام شدند.

اعزام تیم درمانی علوم پزشکی لرستان به عراق برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین

اعزام تیم درمانی علوم پزشکی لرستان به عراق برای خدمت‌رسانی به زوار اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: به همت بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی استان، ۲۳ نفر از پزشکان متخصص، پرستاران و نیرو‌های فوریت‌های پزشکی (اورژانس) در سفری از جنس عشق و ارادت، عازم کشور عراق شدند.

اسماعیل پارسا افزود: این تیم درمانی قرار است به مدت ۱۰ روز با استقرار در پایگاه‌های سلامت در شهر‌های مقدس کربلا و نجف، به صورت شبانه‌روزی به زائران پیاده‌روی اربعین حسینی خدمات رایگان درمانی و بهداشتی ارائه دهند.

به گفته وی هدف از اجرای این برنامه، ارتقای سطح سلامت زوار، امدادرسانی فوری به بیماران احتمالی و کاهش فشار بر مراکز درمانی مستقر در مسیر پیاده‌روی اعلام شده است.

اعضای این تیم تخصصی، علاوه بر ارائه خدمات عمومی پزشکی و پرستاری، با بهره‌گیری از تجهیزات و دارو‌های همراه، آمادگی کامل برای مدیریت فوریت‌های پزشکی در این اجتماع عظیم جهانی را دارند.

گفتنی است، این اقدام خیرخواهانه و جهادی که با استقبال و بدرقه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی لرستان همراه بود، نمادی از خدمت‌رسانی صادقانه کادر درمان در کنار ارادت قلبی به آرمان‌های سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.