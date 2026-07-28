استاندار گیلان از مولدسازی املاک دولتی به ارزش حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، دانشگاهی و دیگر فضا‌های دولتی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز پس از پایان جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در سالن شهید انصاری استانداری، با تشریح مصوبات این نشست، گفت: در این نشست، روند مولدسازی دارایی‌های دولت برای شناسایی املاک بدون استفاده و یا مازاد دستگاه‌های اجرایی بررسی شد تا این املاک برای بهره‌برداری بهینه تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه املاک مشمول این طرح شامل زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی است، افزود: بخشی از این املاک در سال‌های گذشته به دلایل مختلف بدون استفاده مانده‌اند و برخی دیگر نیز در نتیجه ادغام دستگاه‌ها و سازمان‌ها، به‌عنوان املاک مازاد شناخته می‌شوند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت انجام می‌شود، گفت: در جلسات کارگروه مولدسازی، وضعیت این املاک بررسی و در صورت تصویب، از طریق مزایده و مطابق ضوابط قانونی به فروش خواهند رسید.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه بخشی از املاک بررسی‌شده متعلق به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه گیلان و برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: منابع حاصل از فروش این املاک در همان استان و برای توسعه و تکمیل ساختمان‌های دولتی، فضا‌های آموزشی، دانشگاهی و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز هزینه خواهد شد.

وی از بررسی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان املاک دولتی در نشست امروز خبر داد و گفت: مولدسازی برخی از این املاک به تصویب رسید و در خصوص برخی دیگر نیز مقرر شد پس از انجام بررسی‌های کارشناسی بیشتر، در جلسه آینده کارگروه تصمیم‌گیری شود.