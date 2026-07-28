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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاعرسانی دولت است، نوشت: سازماندهی ساختار و شبکههای ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابطعمومیها باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ریاستجمهوری، پزشکیان با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاعرسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستاهای کشور گسترده است باید فعال شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازماندهی ساختار و شبکههای ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید در
دستور کار روابطعمومیها باشد.