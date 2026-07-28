رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است، نوشت: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.

انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است

انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ریاست‌جمهوری، پزشکیان با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: انسجام و وحدت، محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت است. شبکه دولت که تا روستا‌های کشور گسترده است باید فعال شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازماندهی ساختار و شبکه‌های ملی و استانی، توجه به مخاطب هنگام ارائه گزارش، سپردن کار به مردم و اعتماد به نسل جوان باید در

دستور کار روابط‌عمومی‌ها باشد.