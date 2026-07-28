با نزدیک شدن به اربعین حسینی، زائران ایرانی و عراقی، راهپیمایی اربعین را نماد وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم و تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین(ع) می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همراه با کاروان عشق، زائران حسینی مسیر استان دیوانیه را به سوی کربلای معلی طی می‌کنند؛ مسیری که امسال بیش از همیشه صحنه نمایش همدلی و اتحاد مسلمانان شده است.

اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دستان شماری از زائران عراقی، جلوه‌ای از همبستگی میان ملت‌های مسلمان است.

زائران معتقدند پیام اربعین امسال، دعوت به وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم است.

زائران با اشاره به حوادث و تحولات منطقه، راهپیمایی اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و حمایت از جبهه حق می‌دانند و تأکید می‌کنند که قیام امام حسین (ع) همچنان الهام‌بخش آزادگان جهان در مقابله با ظلم است.

در طول مسیر، شعارهای حماسی و دعا برای عزت و اقتدار جهان اسلام، فضای معنوی راهپیمایی را دوچندان کرده است.

زائران می‌گویند هرچه به اربعین حسینی نزدیک‌تر می‌شویم، شور و اشتیاق عاشقان سیدالشهدا (ع) بیشتر می‌شود و صدای وحدت مسلمانان رساتر از همیشه در مسیر کربلا طنین‌انداز است.

راهپیمایی اربعین، امسال نیز با حضور میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع)، جلوه‌ای از ایمان، همدلی و وحدت امت اسلامی را به نمایش گذاشته است.