نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس گفت: با وجود آسیب به بخشی از زیرساخت‌های برق کشور، مدیریت شبکه و تلاش کارکنان صنعت برق موجب شد خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، فرهاد شهرکی در حاشیه جلسه کمیسیون انرژی مجلس با وزیر نیرو گفت: کمیسیون انرژی در جلسه‌ای نظارتی، گزارش عملکرد وزارت نیرو را به‌صورت مستقیم از وزیر دریافت و آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه صنعت برق را بررسی کرد.

وی افزود: مردم به خوبی می‌دانند که در جریان جنگ اخیر، هر پرتابه‌ای که به کشور اصابت کرد، بخشی از زیرساخت‌ها را هدف قرار داد و یکی از بخش‌های آسیب‌دیده، شبکه تولید و توزیع برق بود. با این حال، مدیریت مناسب و تلاش شبانه‌روزی حافظان صنعت برق موجب شد کمترین میزان خاموشی نسبت به سال گذشته در کشور رقم بخورد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو تا پایان سال اظهار کرد: روند اجرای برنامه‌ها در حوزه افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مدیریت مصرف مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان می‌دهد این برنامه‌ها اثربخش بوده است.

شهرکی بیان کرد: کاهش حدود ۲ هزار مگاواتی مصرف برق، نتیجه همدلی و همراهی مردم بود؛ مردمی که علاوه بر حضور و حمایت در شرایط جنگ، با مدیریت مصرف برق نیز به پایداری شبکه کمک کردند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از کاهش تدریجی دمای هوا حکایت دارد، گفت: تمام تلاش وزارت نیرو و کمیسیون انرژی این است که با عبور از اوج گرما، خاموشی‌ها به حداقل برسد و محدودیت تأمین برق صنایع نیز کاهش یابد.

وی به راه‌اندازی سامانه رصد برخط شبکه برق اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مؤثر وزارت نیرو، بهره‌گیری از سامانه پایش آنلاین بود که امکان رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه برق در سراسر کشور را برای مدیران فراهم کرد و نقش مهمی در مدیریت سریع و مؤثر شبکه داشت.