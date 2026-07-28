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پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷، یادآور حماسه غرور آفرین ایثار و مقاومت رزمندگان ایوانی در تنگه کوشک است؛ مردمی که ارتفاعات تنگه کوشک را از محاصره رژیم بعث عراق آزاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ارتفاعات تنگه کوشک در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷؛ از محاصره رژیم بعث عراق آزاد شد و افتخار دیگری را در دفتر تاریخ دوران دفاع مقدس ثبت کرد.
مردم شهرستان ایوان پس از اطلاع از حمله عراق با تشکیل بسیج مردمی و با حمایت ارتش؛ به ویژه هوانیروز و ژاندارمری به مقابله با نیروهای رژیم بعث در منطقه تنگ کوشک پرداختند.
این عملیات ۳ نفر از جوانان ایوان به نامهای سیروس دوبِرا و شیخ عباس فلاحی و سرتیپ خرمرودی فرمانده هنگ ژاندارمری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
شهرستان ایوان در ۳۵ کیلومتری ایلام واقع شده و ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد، این شهرستان در دوران انقلاب و دفاع مقدس ۳۶۴ شهید، یک هزار و ۲۳۷ جانباز و ۲۸ آزاده تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.