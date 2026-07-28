پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷، یادآور حماسه غرور آفرین ایثار و مقاومت رزمندگان ایوانی در تنگه کوشک است؛ مردمی که ارتفاعات تنگه کوشک را از محاصره رژیم بعث عراق آزاد کردند.

حماسه تنگه کوشک ایوان، عرصه را بر دشمن، تنگ کرد

حماسه تنگه کوشک ایوان، عرصه را بر دشمن، تنگ کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ارتفاعات تنگه کوشک در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۶۷؛ از محاصره رژیم بعث عراق آزاد شد و افتخار دیگری را در دفتر تاریخ دوران دفاع مقدس ثبت کرد.

مردم شهرستان ایوان پس از اطلاع از حمله عراق با تشکیل بسیج مردمی و با حمایت ارتش؛ به ویژه هوانیروز و ژاندارمری به مقابله با نیرو‌های رژیم بعث در منطقه تنگ کوشک پرداختند.

این عملیات ۳ نفر از جوانان ایوان به نام‌های سیروس دوبِرا و شیخ عباس فلاحی و سرتیپ خرمرودی فرمانده هنگ ژاندارمری به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهرستان ایوان در ۳۵ کیلومتری ایلام واقع شده و ۵۵ هزار نفر جمعیت دارد، این شهرستان در دوران انقلاب و دفاع مقدس ۳۶۴ شهید، یک هزار و ۲۳۷ جانباز و ۲۸ آزاده تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.