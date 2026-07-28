مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز از اجرای طرح گسترده و نوین برای ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی و ایجاد بازار‌های روز در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد یوسفی ضمن اشاره به رویکرد شهرداری اهواز برای جذب سرمایه‌گذار در طرح گسترده و نوین ساماندهی عرضه میوه و تره بار در این کلانشهر بیان کرد: هدف نهایی، رسیدن به ۲۴ ایستگاه عرضه مدرن محصولات کشاورزی و میوه و تره بار در سطح شهر اهواز است.

وی با اشاره به نصب غرفه‌های هوشمند و مجهز برای عرضه میوه و تره بار در اهواز، افزود: در مرحله نخست ۸ محل برای استقرار این غرفه‌های مدرن تعیین و ۴ محل در اهواز تجهیز شده و ۴ محل دیگر نیز در مراحل نهایی نصب قرار دارند.

یوسفی ادامه داد: این غرفه‌ها با استاندارد‌های بالا و تجهیزات سرمایه‌گذاری شده طراحی شدند تا علاوه بر ایجاد جذابیت در بازار روز شهر، امکان نظارت دقیق بر قیمت‌ها را فراهم کنند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز اظهار داشت: در این غرفه‌ها از ترازو‌های هوشمند استفاده شده به طوری که قیمت توسط سازمان مشخص می‌شود و بهره‌بردار اجازه اعمال قیمت بالاتر از نرخ مصوب را ندارد تا از استثمار مصرف‌کننده جلوگیری شود.

بازسازی بازار‌های متروکه و تبدیل آنها به مراکز عرضه کالای اساسی در اهواز

وی همچنین از احیای بازار‌های متروکه اهواز برای تبدیل شدن به بازار‌های روز خبر داد و افزود: در حال حاضر فرآیند انعقاد قرارداد برای ۲۸ سوله در این قالب در حال انجام است.

یوسفی با اشاره به راه اندازی سوله متروکه در حصیرآباد به عنوان بازار و بازسازی بازارچه‌های متروکه در منطقه باهنر و گلستان گفت: این مکان‌ها با مساحتی بین یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ متر مربع هستند و به مراکز جامع عرضه اقلام اساسی از جمله گوشت، مرغ، میوه و نانوایی تبدیل شدند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اهواز اظهار کرد: برای ساماندهی وانت‌بار‌ها و دستفروشان در اهواز فضا‌های بازی در اهواز تعیین شده و در این مسیر نیاز به فرهنگ سازی برای انتقال وانت بار‌ها به مکان‌های مشخص شده نیز نیاز است.

وی همچنین از بازپس‌گیری ۱۰ غرفه در منطقه کوی رمضان اهواز که خارج از اهداف سازمان فعالیت می‌کردند خبر داد و تاکید کرد: اکنون این غرفه‌ها صرف عرضه میوه و تره‌بار می‌شوند.

یوسفی تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است تا با کاهش برخورد‌های پلیسی و جایگزینی آنها با ساختار‌های منظم، نظم شهری در مناطق هشت‌گانه اهواز برقرار شود.

اهواز تنها کلانشهر در کشور است که فاقد بازار روز بوده و دستفروشان و وانت بار‌ها در کنار خیابان‌ها اقدام به عرضه تره و بار می‌کنند، این اقدام در کنار ایجاد سد معبر برای تردد خودرو‌ها باعث نازیبا شدن چهره شهر و ریختن زباله در جاده‌ها شده است.

شهرداری اهواز با اشاره به ۲ ماموریت اصلی این مجموعه شامل ساماندهی مشاغل شهری و مدیریت بازار اعلام کرد حلقه مفقوده بازار روز در اهواز به زودی و طی سال جاری با طرح‌های در دست اقدام این سازمان رفع و این شهرستان صاحب بازار‌های روز و میوه و تره بار مدرن خواهد شد.