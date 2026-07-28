مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان گفت: آذربایجان غربی با توجه به هم‌مرزی با چند کشور، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بهترین مناطق ریلی کشور را دارد و باید تلاش کنیم جایگاه شایسته خود را در این حوزه به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا سلیمانی سه‌شنبه ۶مرداد در مراسم معارفه نخستین مدیر راه آهن آذربایجان‌غربی با بیان اینکه استان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه حمل‌ونقل ریلی برخوردار است، افزود: آذربایجان‌غربی در بخش معادن، صنایع و کارخانه‌ها ظرفیت بالایی دارد و توسعه حمل بار ریلی می‌تواند نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی استان ایفا کند.

وی، اتصال سیلوهای استان به شبکه ریلی، توسعه زیرساخت‌های ریلی، ایجاد شبکه‌های لجستیکی و اتصال پتروشیمی‌های استان به خطوط ریلی را از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه این بخش دانست و اظهارکرد: توسعه حمل‌ونقل مسافری نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، سهم حمل بار ریلی باید به ۳۰ درصد برسد که تحقق آن نیازمند تلاش مضاعف همه دستگاه‌های مرتبط است.

استقلال راه‌آهن آذربایجان غربی پس از ۱۵ سال پیگیری

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم یادآورشد: در حوزه حمل‌ونقل ریلی اتفاقات امیدوارکننده‌ای در حال رقم خوردن است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در توسعه استان باشد.

پیمان آرامون تصریح‌کرد: سال گذشته رکورد ساخت راه در استان شکسته شد و آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون باید ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از توان راه‌آهن در محورهای مختلف بهره‌برداری کنیم.

آرامون، افزایش کیفیت لوکوموتیوها، افزایش تعداد رام قطارها و سفرهای ریلی را از مطالبات استان اعلام و گفت: پیوند صنعت با راه‌آهن برای توسعه حمل‌ونقل بار در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به استقلال راه‌آهن استان پس از ۱۵ سال پیگیری اظهار کرد: این مطالبه دیرینه مردم استان امروز محقق شده و امیدواریم همان‌گونه که در حوزه راه‌سازی شاهد تحول بودیم، در بخش راه‌آهن نیز شاهد توسعه و پویایی باشیم.

راه‌اندازی قطار سریع‌السیر تبریز–ارومیه از مطالبات جدی استان است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی نیز در ادامه با اشاره به اهمیت انتخاب مدیر راه آهن‌ استان گفت: امروز شاهد اتفاقی مهم در مسیر توسعه آذربایجان‌غربی هستیم و استان در نقطه عطفی از روند توسعه قرار گرفته است.

خضرکاک درویش افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری، اعتماد مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران در استان شکل گرفته و توسعه زیرساخت‌هایی همچون راه‌آهن می‌تواند نقش کلیدی در رونق اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی ایفا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان‌غربی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه زیرساخت‌ها گفت: اقدامات مؤثری برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها در حال انجام است و انتظار داریم راه‌آهن با توجه به هم‌مرزی استان با ۳ کشور، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی قطار سریع‌السیر ارومیه_تبریز از مطالبات جدی استان است.

برنامه ریزی برای جذب سرمایه‌گذار در بخش ریلی آذربایجان غربی

سرپرست راه‌آهن آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: جذب بارهای ریل‌پسند، توسعه حمل بارهای مسافت طولانی، حمل بار سیمان و محصولات سیلوها و همچنین جذب سرمایه‌گذار در بخش ریلی از مهم‌ترین برنامه‌های راه‌آهن استان است.

امجدی اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی آذربایجان‌غربی و افزایش سهم استان در شبکه حمل‌ونقل کشور باشد.