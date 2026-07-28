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نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مشکل تامین منابع ارزی لازم برای واردات مواد اولیه دارو به زودی حل می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۱۸:۱۷
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برچسب ها: نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، بخش خصوصی
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