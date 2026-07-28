به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در میان خیل میلیونی زائران اربعین حسینی، پویشی مردمی و متفاوت توجه بسیاری از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) را به خود جلب کرده است؛ پویشی با عنوان «زیارت به نیابت از رهبر شهید» که با استقبال زائران در مسیر نجف تا کربلا همراه شده است.

این پویش به همت جمعی از جوانان خرمشهری شکل گرفته است. برگزارکنندگان با طراحی برچسب‌هایی مزین به تصویر چفیه، پرچم‌های ایران و عراق و شعارهای مرتبط، از زائران دعوت می‌کنند زیارت خود را به نیابت از رهبر شهید تقدیم کنند.

به گفته برگزارکنندگان، چفیه نماد مقاومت و پرچم‌های ایران و عراق نماد اتحاد دو ملت است؛ پیامی که در طول مسیر اربعین با استقبال زائران ایرانی و عراقی روبه‌رو شده و به نمادی از همدلی و پیوند میان عاشقان اهل‌بیت (ع) تبدیل شده است.

زائران شرکت‌کننده در این پویش، با ثبت یادبود و همراه داشتن نشان این حرکت فرهنگی، بر ارادت خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت تأکید می‌کنند و زیارت خود را به نیابت از رهبر شهید به جا می‌آورند.

برگزارکنندگان معتقدند این پویش فقط یک حرکت نمادین نیست، بلکه پیامی از محبت، قدردانی و همبستگی است که از مسیر اربعین به جهانیان مخابره می‌شود؛ پیامی که بر وحدت مسلمانان، ادامه راه مقاومت و پیوند عمیق ملت‌های ایران و عراق در مکتب امام حسین (ع) تأکید دارد.