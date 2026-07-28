رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیک اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه نشانه و موردی از شیوع بیماری یا تلفات در میان گونه‌های جانوری جزیره اشک مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید یوسفی سه‌شنبه ۶ مرداد در بازدید از جزیره اشک در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدیدهای مستمر این اداره کل از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه گفت: این بازدید با هدف احصای نیازهای حفاظتی، بررسی چالش‌های موجود و شناسایی راهکارهای ارتقای وضعیت حفاظت و مدیریت حیات‌وحش جزیره اشک انجام می‌شود تا با پایش مستمر، زمینه حفظ و صیانت هر چه بهتر از گونه‌های ارزشمند جانوری و زیستگاه‌های حساس پارک ملی دریاچه ارومیه فراهم شود.

وی با اشاره به وجود آب و علوفه کافی در جزیره اشک، بیان کرد: با اقداماتی که در سال‌های اخیر انجام گرفته و در پی بارش‌های مناسب در ماه‌های اخیر، خوشبختانه وضعیت آبشخورهای حیات‌وحش مناسب بوده و پوشش گیاهی جزیره نیز بصورت کامل پاسخگوی نیاز غذایی حیات وحش است.

یوسفی با بیان اینکه دریاچه ارومیه با مساحت بیش از ۵۴۰۰ کیلومتر مربع، دارای ۱۰۲ جزیره است که ۴ جزیره بزرگ آن شامل کبودان، اشک‌، اسپیر و آرزو بزرگترین جزایر زیستگاهی هستند، افزود: جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه زیستگاه گونه نادر و در معرض خطر انقراض گوزن زرد ایرانی است و برنامه تکثیر و پرورش این گونه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سایت رشکان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پایش برخط جمعیت گونه گوزن زرد ایرانی در دو زیستگاه سایت «رشکان» و جزیره «اشک» اظهار کرد: با توجه به شرایط باتلاقی مسیرعای منتهی به جزیره اشک، امکان سرشماری وجود نداشته اما با تولد گوساله جدید در اردیبهشت ماه امسال تعداد گوزن‌های زرد ایرانی سایت رشکان به ۲۰ راس رسیده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: برنامه عمل ملی حفاظت از گونه گوزن زرد ایرانی در معرض خطر انقراض به صورت مستمر در استان اجرا و پیگیری می‌شود و برنامه‌ریزی‌های سالانه با توجه به شرایط جمعیتی این گونه انجام می‌گیرد.