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تمهیدات و زیرساختهای لازم برای استقبال و پذیرایی زائران حسینی از کشور افغانستان در گذرگاه مرزی دوغارون ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تایباد گفت: تمهیدات و زیرساختهای لازم برای استقبال و پذیرایی از زائران حسینی از کشور افغانستان در مرز زمینی دوغارون ایجاد شده است و حسینیه شهید سلیمانی در محوطه این نمایندگی محل میزبانی از زائران خواهد بود.
مهدی اکبرزاده افزود: پیشبینیهای اولیه حاکی از ورود ۲۰ هزار زائر افغانستانی به ایران از طریق مرز دوغارون است و پس از دریافت مجوزهای ورود از سوی سرکنسولگری جمهوری عراق در مشهد، فرایند پذیرش کاروانهای زائران خارجی اربعین در این گذرگاه بینالمللی آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: زائران افغانستانی اربعین در بدو ورود به خاک ایران، مورد استقبال و پذیرایی در حسینیه شهید سلیمانی در مرز دوغارون قرار میگیرند و سپس به طور مستقیم عازم مرزهای غربی کشور جهت خروج به سمت کشور عراق میشوند.
وی با اشاره به سازوکارهای انتقال زائران بیان کرد: اتباع کشور افغانستان از مبدأ مرز دوغارون به وسیله ناوگان اتوبوسرانی به مقصد مرز چذابه استان خوزستان عزیمت میکنند و در مسیر رفت، توقفی در مشهد نخواهند داشت.
اکبرزاده گفت: زائران افغانستانی در مسیر برگشت از کشور عراق که همزمان با برنامههای دهه پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) میشود، در مشهد توقف خواهند داشت و بعد از زیارت مضجع شریف رضوی، به کشورشان بازمیگردند.
وی با بیان اینکه مرز دوغارون هشتمین دوره خود را در میزبانی از دلدادگان افغانستانی اهل بیت (ع) پشت سر میگذارد، تصریح کرد: هر ساله در ایام اربعین، معبر رسمی دوغارون شاهد حضور هزاران زائر افغانستانی به منظور تشرف به عتبات عالیات عراق و همایش جهانی اربعین میباشد و هدف نهادهای اجرایی و تشکلهای مردمی تایباد، سفری ایمن، آسان و سرشار از معنویت برای ملت این کشور همسایه است.
وی خاطرنشان کرد: حسینیه شهید سلیمانی در مرز دوغارون در فضایی مسقف به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع، محل استقرار موکبها و غرفهها در بخشهای رفاهی، تغذیه، فرهنگی و هنری، بهداشت و درمان، امداد و نجات، حمل و نقل و پاسخگویی به سوالات شرعی است.
مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.