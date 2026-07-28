مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و تخصصی همزمان با هفته گرامیداشت تشکل‌ها از ۲۲ مرداد در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در چهارمین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت تشکل‌ها (۲۲ تا ۲۸ مرداد) اظهار داشت: در این هفته، برنامه‌هایی با هدف معرفی نقش و ظرفیت سمن‌ها، بهره‌گیری از توان آنها در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت مشارکت‌های مردمی تدوین شده است.

ناهید پرویزپور برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تجلیل از کنشگران اجتماعی، بازدید از طرح‌های عمرانی سمن‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی میان تشکل‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهیان را از جمله برنامه‌های شاخص این هفته برشمرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۷۵۰ سازمان مردم‌نهاد در استان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: این مجوز‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله استانداری، اداره‌کل ورزش و جوانان، بهزیستی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است.

پرویزپور بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر سمن‌ها در شهرستان‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: تشکل‌های مردم‌نهاد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نقشی مؤثر در خدمت‌رسانی به جامعه هدف و تحقق اهداف اجتماعی استان ایفا می‌کنند.