اعلام برنامههای هفته تشکلها در لرستان
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از اجرای برنامههای متنوع آموزشی، فرهنگی و تخصصی همزمان با هفته گرامیداشت تشکلها از ۲۲ مرداد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان در چهارمین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمانهای مردمنهاد با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت تشکلها (۲۲ تا ۲۸ مرداد) اظهار داشت: در این هفته، برنامههایی با هدف معرفی نقش و ظرفیت سمنها، بهرهگیری از توان آنها در کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت مشارکتهای مردمی تدوین شده است.
ناهید پرویزپور برگزاری کارگاههای آموزشی، تجلیل از کنشگران اجتماعی، بازدید از طرحهای عمرانی سمنها و برگزاری نشستهای تخصصی میان تشکلها، مدیران دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان را از جمله برنامههای شاخص این هفته برشمرد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۷۵۰ سازمان مردمنهاد در استان مجوز فعالیت دریافت کردهاند، افزود: این مجوزها با همکاری دستگاههای متولی از جمله استانداری، ادارهکل ورزش و جوانان، بهزیستی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی صادر شده است.
پرویزپور بر ضرورت نقشآفرینی بیشتر سمنها در شهرستانهای مختلف استان تأکید کرد و گفت: تشکلهای مردمنهاد با همراهی دستگاههای اجرایی، نقشی مؤثر در خدمترسانی به جامعه هدف و تحقق اهداف اجتماعی استان ایفا میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم نیز با شناخت بیشتر از ظرفیتهای سمنها، از این بستر ارزشمند برای افزایش مشارکتهای اجتماعی و پیگیری مطالبات خود بهره بگیرند.