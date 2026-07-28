تجلیل از تیم ملی مهارت در همایش هفته ملی مهارت

در همایش هفته ملی مهارت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور از اعضای تیم ملی مهارت ایران، مدیران و مربیان مراکز برتر و نهاد‌های حامی آموزش‌های مهارتی و خانواده‌های شهدای مهارت تجلیل شد.