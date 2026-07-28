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رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با تأکید بر نقش کلیدی ورزش در ارتقای نشاط جامعه، از توسعه ایستگاههای ورزش همگانی در سطح شهرها و بخشهای تابعه خبر داد و گفت: برنامهریزی برای برگزاری المپیاد بزرگ ورزشی شهرستان با مشارکت بیش از سه هزار ورزشکار در هفته دولت آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد ترابی با اعلام این خبر اعلام کرد: توسعه ورزش همگانی و ایستگاههای ورزش صبحگاهی در مناطقی همچون محلات شهرری و شهرهای تابعه با استقبال چشمگیر شهروندان روبهرو شده است و این برنامهها بهویژه در ایستگاههایی مانند میدان مادر، به صورت سازمانیافته با حضور روزانه صدها ورزشکار پیگیری میشود.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم ورزش همگانی بر سلامت جسمی و روانی جامعه افزود: حضور مستمر اقشار مختلف بهویژه سالمندان در این ایستگاهها، علاوه بر افزایش ضریب سلامت، تاثیر بهسزایی در ارتقای روحیه، نشاط اجتماعی و در نهایت کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح شهرستان دارد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری در ادامه به جزئیات برگزاری المپیاد شهرستان اشاره کرد و گفت: این رویداد بزرگ با حضور ورزشکاران شهری و روستایی ۶ شهر در بیش از ۳۰ رشته ورزشی در دو بخش آقایان و بانوان برنامهریزی شده است.
ترابی تصریح کرد: در المپیاد امسال، تمرکز ویژهای بر رشتههای مدالآور و المپیکی همچون کشتی، بوکس و تکواندو در دو بخش آقایان و بانوان داریم و پیشبینی میشود بین سه تا چهار هزار ورزشکار به رقابت میپردازند.
وی یادآور شد: جلساتی با هیئتهای ورزشی، نمایندگاران بخشداران تابعه و شهرداریها انجام شده است و پس از اتمام ماه محرم و صفر، افتتاحیه این رویداد ورزشی همزمان با هفته دولت و اختتامیه آن در هفته فرهنگی ری، شاهد این المپیاد بزرگ خواهیم بود.
ترابی در بخش دیگری از این گفتوگو به وضعیت زیرساختهای ورزشی در ری اشاره کرد و افزود: پروژه ورزشی محله احمدیه فشافویه پس از سالها به پایان رسیده و هماکنون در مرحله نهایی نصب انشعابات است. تلاش میکنیم این پروژه و یک طرح عمرانی دیگر را در هفته دولت به بهرهبرداری برسانیم تا سرانه ورزشی شهرستان افزایش یابد.
وی همچنین از تعامل با دهیاریها و شهرداریها برای ساخت سولهها و فضاهای ورزشی جدید خبر داد و گفت: پیشنهاد احداث یک سالن ورزشی طبقاتی در محدوده طالقانی ارائه شده و پیگیریهای لازم در چارچوب مصوبه شورای برنامه ریزی توسعه استان تهران صورت گرفته است و یک ساختمان با مساعدت استاندار و پیگیری مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران برای جلب حمایتهای استانی در حال انجام است تا ظرفیتهای سختافزاری ورزش ری بیش از پیش تقویت شود.
شهرستان ری در جنوب استان تهران واقع شده است.