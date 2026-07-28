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روبرتو مانچینی پس از ۳ سال، بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا منصوب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو مانچینی، سرمربی ۶۱ ساله ایتالیایی، با توافق با فدراسیون فوتبال ایتالیا به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب شد. این بازگشت، تنها ۳ سال پس از استعفای او در سال ۲۰۲۳ رخ میدهد.
فدراسیون فوتبال ایتالیا با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که روبرتو مانچینی بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور انتخاب شده است. این تصمیم پس از بررسی گزینههای مختلف برای هدایت آتزوری اتخاذ شد و مسئولان فدراسیون امیدوارند با بازگشت این مربی باتجربه، تیم ملی ایتالیا بار دیگر به روزهای موفق خود بازگردد.
مانچینی پیش از این نیز هدایت تیم ملی ایتالیا را بر عهده داشت و یکی از موفقترین دورههای تاریخ معاصر این تیم را رقم زد. مهمترین دستاورد او قهرمانی در رقابتهای یورو ۲۰۲۰ بود؛ رقابتهایی که به دلیل همهگیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۱ برگزار شد و ایتالیا با نمایشهای درخشان توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد.