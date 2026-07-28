مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از جوجه‌ریزی یک میلیون و ۶۰۲ هزار و ۹۱۵ قطعه‌ای در مرغداری‌های گوشتی این شهرستان در سه‌ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت: در این مدت، ۵۳ واحد مرغداری گوشتی شهرستان جهرم اقدام به جوجه‌ریزی کرده‌اند که با پایان دوره پرورش، پیش‌بینی می‌شود؛ بیش از ۴ هزار و هفت تن گوشت مرغ تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

او با اشاره به نقش صنعت مرغداری در تأمین امنیت غذایی جامعه افزود: استمرار جوجه‌ریزی مناسب، مدیریت بهداشتی واحد‌های پرورشی و نظارت مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی، زمینه‌ساز تولید پایدار و تأمین نیاز بازار به گوشت مرغ است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم بیان کرد: این میزان تولید، علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز مصرف‌کنندگان شهرستان، در تنظیم بازار و حفظ تعادل عرضه و تقاضای گوشت مرغ استان نیز نقش مؤثری خواهد داشت.

قناعتیان با تأکید بر حمایت از واحد‌های مرغداری و رفع موانع تولید بیان کرد: جهاد کشاورزی با ارائه خدمات فنی و نظارتی از تولیدکنندگان حمایت می‌کند.

او در پایان از مرغداران شهرستان که با وجود شرایط جنگ، چراغ تولید را روشن نگه داشتند و در تأمین امنیت غذایی مردم نقش‌آفرین بودند، قدردانی کرد.